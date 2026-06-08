Asunto- ja varastomurtojen määrä on kasvanut viime vuosina ja erityisen paljon murtoja tehdään kesäkuukausina. Asiantuntija neuvoo, kuinka oma asunto kannattaa suojata pitkäkyntisiltä.

Asuntomurrot lisääntyvät selvästi etenkin kesäkuukausina, selviää Tilastokeskuksen tilastoista.

Suurin todennäköisyys joutua asuntomurron kohteeksi on lomakauden huipulla eli heinä-elokuussa.

Kerrostaloissa asuinhuoneistoihin murtautuminen voi olla omakotitaloja hankalampaa, sillä kiinnijäämisen riski on tavallisesti suurempi.

Sen sijaan häkkivarastot ovat pitkäkyntiselle helppo kohde.

– Pyörät ovat yleisiä varkauden kohteita. Jos esimerkiksi häkkivarastossa on jotain arvokasta niin, että varastoon näkee suoraan sisälle, tavarat lähtevät helposti kävelemään, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Tee näin ennen lomareissua

Usein varkaat tarkkailevat asumisen merkkejä ennen murtoa. Lomareissuille lähdettäessä asuntomurtoihin voi varautua esimerkiksi pitämällä kotinsa mahdollisimman asutun näköisenä.

– Jos on pidempään poissa, olisi hyvä laittaa ei mainoksia -kyltti ja ohjata postit vaikka kesämökille. Tai pyytää naapuria tai sukulaista tyhjentämään postit, ettei asunto näytä asumattomalta.

– Eikä kannata ilmoittaa maailmanympärimatkasta sosiaaliseen mediaan, että olen kuukausia poissa kotoa, Rintamo toteaa.

Rintamon mukaan varastotiloissa on se ongelma, että vaikka tilassa olisi kameravalvonta, häkkivarastolla käydään usein aika harvoin.

– Jos siellä käydään kahden kuukauden välein katsomassa, on todella vaikea ajoittaa milloin se murto on tapahtunut ja voi olla, että kameratallenteet on ehditty poistaa jo.