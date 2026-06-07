Iran ei ole iskenyt ohjuksin Israeliin huhtikuussa sovitun aselevon alkamisen jälkeen.

Israelin asevoimat sanoo havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia. Asevoimat kertoo ilmapuolustusjärjestelmän tunnistavan ja torjuvan ohjuksia, joita on tullut ainakin kahdessa aallossa.

Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Qatarilaismedia al Jazeera kertoo asiasta iranilaisen uutistoimisto Tasnimin julkaisemaan lausuntoon viitaten.



Kaarti kutsuu laukaisua varoitukseksi ja sanoo kyseessä olevan vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonin pääkaupunki Beirutin esikaupunkialueille.



Iran ei ole tiettävästi iskenyt ohjuksin Israeliin huhtikuussa sovitun aselevon alkamisen jälkeen.



Israel iski tänään Libanonin pääkaupunki Beirutin eteläisille esikaupunkialueille vastauksena Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskuihin. Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf varoitti Iranin voivan kostaa.