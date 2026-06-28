Wilma Heltelä oli jaetulla viimeisellä sijalla yleisurheilun Timanttiliigan seiväskisassa Pariisissa. Heltelä ylitti toisellaan 445 ja korkeudesta 460 tuli kolme pudotusta.
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Heltelä oli ollut edellisen kerran mukana Timanttiliigan kisassa vuonna 2023 Yhdysvaltojen Eugenessa. Hänen tämän kauden parhaansa on 460, joka jäi tällä kertaa saavuttamatta.
Kilpailussa on vielä mukana seitsemän urheilijaa, joka ovat korkeudessa 470. Kisaa johtaa Uuden-Seelannin Eliza McCartney, joka on ylittänyt 470. Kaikki korkeudet ovat menneet ensimmäisellä yrityksellä.
Katso Heltelän suorituksia pääkuvan videolta.