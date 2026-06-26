Dominican Thea LaFond loikkasi Kroatiassa poikkeuksellisen pitkälle. Hänen voittotuloksensa 15,25 riittää naisten kolmiloikan historiassa kaikkien aikojen tilastossa yhdeksänneksi.
LaFond voitti naisten loikkakisan Continental Tourin kultatason kilpailussa ylivoimaisesti. Hänen voittotuloksensa on poikkeuksellisen kova, sillä edellisen kerran pidemmälle on hypätty syyskuussa 2023. Tuolloin maailmanennätysnainen Yulimar Rojas paineli 15,35.
Näet loistoloikan pääkuvan videolta.
LaFondin 15,25 on luonnollisesti myös kuluvan kauden maailman kärkitulos.
Kisan kakkonen oli kuubalainen Leyanis Perez Hernandez, joka jäi kauas lukemiin 14,76.
32-vuotias LaFond on olympiavoittaja Pariisista vuodelta 2024. Hänellä on myös MM-hopea Tokiosta viime vuodelta.