Seiväshyppääjä Wilma Heltelä (o.s. Murto) hyppäsi Ateenassa hopeatason seiväskisan voittoon kauden kotimaisella kärkituloksella 481. Heltelä hätyytteli voiton ratkettua jopa Suomen ennätyskorkeutta.
Voittotulos on Heltelän kovinta tekemistä vuosiin. Edellisen kerran hän on hypännyt vastaavasta korkeudesta tammikuussa 2024. Tuolloin halliolosuhteissa Kuortaneella. 28-vuotias seivästähti on ylittänyt urallaan nyt seitsemän kertaa vähintään 480.
Tämän päivän voittotulos sivuaa Heltelän uran toiseksi parasta. Se riittää Euroopan kausitilastossa kolmannelle sijalle Venäjän Polina Knorozin (491) ja Ison-Britannian Molly Caulderyn (485) taakse.
Knoroz ei kisaa elokuussa EM-näyttämöllä kansallisuutensa vuoksi, Caulderyn kausi taas on ohi loukkaantumisen myötä. EM-mitaleista taistellaan Birminghamissa 10.–16.8.
Heltelän nimissä oleva Suomen ennätys 485 syntyi Saksassa EM-finaalissa vuonna 2022. Samana iltana Heltelä voitti Euroopan mestaruuden.
Heltelä yritti tänään Ateenassa kolmesti SE:tä korkeudesta 486, mutta ei pystynyt täräyttämään uusia lukemia.
481 on kuitenkin väkevä voittotulos, sillä kauden paras parani peräti 21 senttiä. Viikko sitten suomalainen jäi Timanttiliigassa tulokseen 445.