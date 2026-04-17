Unkarissa silputaan asiakirjoja vallan vaihtuessa.
Unkarin vaalivoittaja Péter Magyar kertoo saaneensa enenevissä määrin ilmoituksia laajamittaisesta asiakirjojen tuhoamisesta muun muassa eri ministeriöistä.
Parlamenttivaalit vastikään voittaneen Tisza-puolueen johtaja Magyar kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Aiemmin tällä viikolla Magyar syytti lähteidensä pohjalta Unkarin väistyvää ulkoministeri Peter Szijjartoa siitä, että ulkoministeriössä silputaan Venäjä-pakotteisiin liittyviä asiakirjoja.
Pääministeri Viktor Orbanin pitkä valtakausi päättyi kirvelevään vaalitappioon sunnuntain vaaleissa.