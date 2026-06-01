Sunnuntain MM-finaalin katkerasta tappiosta toipuvan Sveitsin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Urs Kessler, 64, ilmoitti maanantaiaamuna eroavansa tehtävästään.
Kolmatta kertaa peräkkäin MM-finaalissa ollut Sveitsi jäi myös kolmatta kertaa peräkkäin ilman loppuottelussa tehtyä maalia.
– Haluan ensinnäkin onnitella uutta maailmanmestaria Suomea, kiittää Sveitsin maajoukkuetta sekä isoa joukkoa kannattajia upeista hetkistä MM-kisojen aikana, Kessler sanoi tiedotteessa.
– Olen päättänyt välittömästi erota tehtävästi puheenjohtajana. Haluan tehdä tietä uudelle alulle, jota jääkiekkoliittomme kipeästi tarvitsee. Olen oppinut käynnissä olevista keskusteluista, että en ole oikea henkilö tähän tehtävään, Kessler jatkoi.
Sveitsin urheilullinen suoritus MM-kisoissa oli menestys, kun ottaa huomioon kisoja edeltäneen turbulenssin. Maan liitto erotti päävalmentaja Patrick Fischerin vain kaksi kuukautta ennen kisojen alkua sen jälkeen, kun tämä oli itse kertonut matkustaneensa neljä vuotta sitten Pekingin olympialaisiin väärällä koronarokotustodistuksella.
Palkintokaappiin päätynyt hopea oli Sveitsille nykymuotoisen MM-historian viides.