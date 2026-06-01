Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin-tähtensä.
Suomessa kahden tähden Michelin-ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palace.
Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menun.
Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin-tähtensä. Ravintoloitsija Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin neljä vuotta sitten. Michelin-tähtiä on nyt kaikkiaan kahdeksalla suomalaisravintolalla.
Ravintola-alan Michelin-tähdet julkistettiin Pohjoismaiden osalta illalla Kööpenhaminassa. Michelin-tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille.