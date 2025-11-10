Ellen Jokikunnas julkaisi koskettavan videon puolisonsa Jari Raskin isänpäivästä. Heidän Ralph-poika oli järjestänyt isälleen yllätyksen.
Jari Rask pääsi viettämään ensimmäistä isänpäiväänsä Suomessa. Viime vuonna pariskunta oli hakemassa Ralph-poikaansa juuri Suomeen ja isänpäivää vietettiin lentokoneessa jännittynein tunnelmin.
– Vuosi sitten vietimme ensimmäistä isänpäiväämme lentokoneessa matkalla Filippiineiltä kohti Suomea. Silloin pelotti aika tavalla, mitä kaikkea uusi arki toisikaan tullessaan. Edelleen pelottaa, mutta onhan tämä siisteintä ikinä. Kokonainen vuosi yhdessä, perheenä, Ellen Jokikunnas kirjoittaa koskattavan videon yhteyteen.
Tänä vuonna Jokikunnas ja Ralph-poika olivat järjestäneet Jarille yllätyksenä aamupalan sänkyyn. 9-vuotias Ralph oli tehnyt isälleen lahjaksi puisen voiveitsen.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Somessa video on saanut ihastusta osakseen. Monet kiinnittivät huomiota siihen, kuinka nopeasti Ralph-poika on oppinut suomen kielen.