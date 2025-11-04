MTV:n kanavilla nähdään keväällä 2026 tuttuja suosikkisarjoja sekä uutta sketsiviihdettä.

MTV julkaisi kanaviensa kevään 2026 ohjelmiston. Heti tammikuussa starttaa uusi lauantai-illan Thank God, sä tulit! -sketsiviihdesarja.

Niko Saarisen luotsaama Love Island Suomi palaa kevään aikana uusine sinkkuineen. Viihdettä tarjoaa myös MasterChef Suomi, jonka tuomaristoon liittyy Vappu Pimiä. Suosittu Myyrä saa uudella kaudella uuden juontajan, Sointu Borgin.

Ohjelmistossa nähdään myös uutuussarja Rakkaat maajussit, kymppikauttaan juhliva Yökylässä Maria Veitola sekä palkittu Suurmestari. Myös sarjat The Summit Suomi ja The Floor Suomi sekä Unelmia Italiassa ja Iholla täydentävät ohjelmakattausta.

Tutustu ohjelmistoon:

Jenni Poikelus nähdään keväällä uuden Thank God, sä tuli! -ohjelman juontajana.

Ohjelmassa vierailevat tunnetut suomalaiset heitetään sketseihin, joista he eivät tiedä etukäteen mitään. Mukana on myös vakituisia näyttelijöitä, jotka vievät kohtausta eteenpäin vierailta salatun käsikirjoituksen avulla.

Improvisaatiotehtävien tuomarina ohjelmassa toimii Kari Ketonen.

Thank God, sä tulit! la 24.1. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Maan parhaat amatöörikokit ottavat jälleen mittaa toisistaan uudella MasterChef-kaudella.

Kilpailijoiden tiedot ja taidot karttuvat totuttuun tapaan viikkojen myötä tuomareiden valmennuksella sekä erilaisia kokkaustehtäviä suorittamalla. Lopuksi vain yksi heistä voi voittaa 10 000 euroa ja himoitun MasterChef Suomi -tittelin.

Tuomaristossa nähdään uutta virettä, kun pitkän linjan tuomarit Helena Puolakka ja Henri Alén saavat rinnalleen uudenlaista näkökulmaa. Mukaan liittyy ruokakirjailija ja -yrittäjä Vappu Pimiä tuoden tullessaan omanlaisen otteen ruokamaailmaan.

MasterChef Suomi myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Myyrä-sarja palaa ensi keväänä ruutuun. Sarjassa tuttuun tapaan joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita joutuu jälleen äärimmäiseen testiin. Heidän on ratkottava arvoituksia, luettava toistensa ajatuksia. Tehtävänä on selvittää, kuka on Myyrä.

Ohjelmaa luotsaa tulevalla kaudella Sointu Borg.

Kaikilla 11 kilpailijalla on sama tavoite: kerätä mahdollisimman suuri voittopotti. He suorittavat yhdessä rohkeita ja kekseliäitä tehtäviä niin maalla, merellä kuin ilmassa. Heidän joukossaan on kuitenkin Myyrä, joka sabotoi, hämmentää ja horjuttaa muiden luottamusta.

Tuleva kausi on kuvattu Kreikan saaristossa.

Myyrä myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Tulevalla Love Island Suomi -kaudella nähdään uudistettu villa, jossa romansseilta ja draamalta ei vältytä. Näyttävät sinkut murtavat jäätä flirteissä peleissä, vahvistavat yhteyksiään romanttisilla treffeillä, sekä valitsevat toisiaan pareiksi dramaattisissa parinvalinnoissa.

Tällä kaudella juontaja Niko Saarinen vierailee villassa aiempaa useammin ja puristaa saarelaisista kahdenkeskeisissä chateissä parhaat juorut irti. Villaan saapuu jatkuvasti uusia, toinen toistaan upeampia ja kiinnostavampia sinkkuja, avaten uusia ovia rakkauden löytämiselle.

Kauden lopuksi katsojat äänestävät finaaliin selvinneistä pareista voittajat, jotka saavat rakkautensa lisäksi muhkean rahapotin.

Love Island Suomi myöhemmin keväällä MTV Katsomossa

Stadi vs. Lande -visailuohjelman uudella kaudella landen ja stadin joukkueet eri puolilta Suomea kisaavat taas tietämyksellään. Uudella kaudella nähdään erikoisjaksoja ja kisaamassa nähdään myös joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja.

Tahtipuikkoa kisassa heiluttavat tuttuun tapaan landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.

Stadi vs. Lande la 24.1. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Iholla-sarjassa seurataan neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön tarinaa ja elämää Iholla-kameran välityksellä.

Kamera kulkee jokaisen päähenkilön mukana noin kolmen kuukauden ajan ja katsoja pääsee mukaan niihin hetkiin, joita ei yleensä julkisuuteen jaeta. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin.

Tulevalla kaudella sarjassa nähdään uusina päähenkilöinä hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm sekä entinen radiojuontaja, media-alan yrittäjä Julianna Jokela.

Mukana ovat lisäksi viime kaudelta tutuksi tulleet tanssija, yrittäjä Chachi Hildén sekä tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi Atte Kilpinen.

Iholla helmikuussa MTV Katsomossa

Yökylässä Maria Veitola juhlii kymmenettä juhlakauttaan tulevana keväänä. Yökyläilyt kuljettavat tällä kaudella poikkeuksellisiin maisemiin Suomen halki aina maailman laidalle saakka. Juhlakautta vietetään upeiden maisemien lisäksi suurien tunteiden, tarinoiden ja ikimuistoisten kohtaamisien sekä uusien haasteiden äärellä.

Yökylässä Maria Veitola helmikuussa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Kotoisa toteuttaa jälleen sisustus- ja remonttihaaveita, joiden lopputulokset paljastuvat asukkaille yllätyksenä. Ohjelma tarjoaa inspiraatiota remontointiin ja sisustamiseen sekä antaa vinkkejä niiden budjetointiin.

Kahdeksannen kauden pihat toteutuvat Kotoisan uuden pihasuunnittelija Kati Jukaraisen ja Teemu Luostarisen voimin. Koteja toteuttavat Seija Strand ja Vilja Schepel.

Kotoisa myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Jasper Pääkkösen juontaman The Summit Suomi -ohjelman toisella kaudella seikkaillaan jälleen Norjan vuoristossa, muta entistä vaativammissa olosuhteissa ja hurjemmissa tehtävissä.

Seikkailurealityssa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän vaellukselle kohti Kolåstinden-vuoren huippua. Retkikunnalla on mukanaan 150 000 euroa ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Tulevalla kaudella nähdään uusia käänteitä. Haastavassa maastossa ja karun kauniissa maisemissa kulkevan retkikunnan kestävyyttä koitellaan sekä fyysisesti että henkisesti ja yhteistyötä testataan useampaan kertaan.

The Summit Suomi myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Kolmas Unelmia Italiassa -kausi vie katsojat unohtumattomien hetkien äärelle. Alkuvuodesta käräjäoikeus vahvistaa Ellenin ja Jarin vanhemmuuden ja tämä tärkeä hetki sinetöi koko perheen lopullisesti yhteen.

Elämä ei ole tylsää, kun Ralphin ja Viljo-pennun vauhdittama arki tuo mukanaan spontaania iloa. Luvassa on myös haikeita hetkiä, kun perhe joutuu hyvästelemään rakkaan Reinon.

Kesän kynnyksellä tie vie Italiaan, jossa odottaa unelmien loma, remonttipuuhat, ruoka, ystävät ja seikkailut, jotka jäävät sydämeen!

Unelmia Italiassa myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Janne Katajan The Floor Suomi -gameshow palaa uusin jaksoin keväällä. Sata uutta kilpailijaa astuu lattialle taistelemaan 30 000 euron pääpalkinnosta ja kaikkien aikojen toisesta The Floor Suomi -mestarin tittelistä.

Uusien kilpailijoiden lisäksi ohjelmassa nähdään ja kuullaan myös sata uutta kysymyskategoriaa.

Pelin henki on entisellään: kilpailijat haastavat vuorollaan kanssakilpailijansa intensiiviseen tiedon kaksintaisteluun vastustajan omassa aihepiirissä. Voittaja valtaa itselleen häviäjän alueen ja jatkaa etenemistään lattialla. Häviäjä puolestaan joutuu jättämään kilpailun välittömästi.

Lopulta kaksi viimeistä kilpailijaa kohtaavat toisensa huikean jännittävässä finaalissa.

The Floor Suomi myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Rakkaat maajussit -sarjassa seurataan Maajussille morsian -ohjelmasta tuttujen maajussien arkea maatilan pyörityksen, parisuhteiden ja lapsiarjen parissa. Onnellisen lopun huumasta on laskeuduttu elämään oikeaa elämää ja kohtaamaan kaikki siihen liittyvät haasteet.

Maajussien arki on paikoin vuoristorataa ja näemme niin yhteisiä hetkiä kuin yksinäisiä pohdintoja. Pihassa pyörii läheisten ihmisten lisäksi kuokkavieraitakin.

Rakkaat maajussit myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Maajussille morsian palaa 19. kaudella etsimään maajussien kanssa rakastavaa kumppania arkea jakamaan. Kauden aikana maajussit laittavat itsensä rakkauden etsinnässä likoon.

Maajussille morsian myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Suurmestarin seitsemännen kauden kartanolle saapuu uusi tähtijoukko. Luvassa on tuttuun tapaan kekseliäisyyttä, koheltamista ja hetkiä, jotka jäävät mieleen.

Suurmestarina nähdään tuttuun tapaan Jaakko Saariluoma ja hänen rinnallaan tuomari Pilvi Hämäläinen. Lisäksi mukana nähdään yllättäviä vierailijoita, kieroutuneita tehtäviä ja klassista Suurmestari-kaaosta. Yksi asia on varma: tämä kausi ei jätä ketään kylmäksi.

Suurmestari myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Lauma on komediallinen gameshow, jossa suosituin vastaus voittaa. Ohjelman viisi vakiopanelistia ja viikoittain vaihtuvat vieraat vastaavat erinäisiin kysymyksiin pyrkimyksenään löytää sama vastaus kuin muut pelaajat.

Oikeilla vastauksilla tai omilla mielipiteillä ei ole mitään väliä, sillä pisteitä kertyy sen mukaan, kuinka moni muu on vastannut samalla tavalla. Viimeisenä on käänteinen kierros, jossa heidän on toimittava päinvastoin – eli löydettävä kysymykseen vastaus, jota kukaan muu ei vastaa. Toisen kanssa saman vastauksen antaneet menettävät kaikki pelin aikana keräämänsä pisteet ja voittajaksi selviytyy se, joka on onnistunut antamaan uniikin vastauksen.

Lauman juontajana jatkaa Roope Salminen.

Lauma myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Huomenta Suomi palaa ohjelmistoon 7. tammikuuta pidempänä kuin koskaan. Arkiaamujen ohjelma-aika pitenee kahdella tunnilla. Lähetystä tekee kevätkaudella yhden juontajan sijaan kaksi. Huomenta Suomi, kuten myös samaan aikaan joulutauolta palaava Viiden jälkeen -ohjelma, löytyy jatkossakin myös MTV Katsomosta.

Ensi vuonna maanantaista torstaihin Seitsemän uutisten jälkeen MTV:n uutistoimitus tuottaa keväällä Asian ytimessä -keskusteluohjelman, jossa syvennetään päivän ja viikon tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia aiheita. Ohjelma nähdään kokonaan vain MTV Katsomossa.

Keväällä jatkoa saa myös Asian ytimessä.doc -sarja. Kiinnostavat Asian ytimessä.doc -minidokumentit käsittelevät tavallisten ihmisten tarinoita sekä yhteiskunnan kipupisteitä historiaa, viihdettä ja urheilua unohtamatta.

Dokumentteja nähdään myös Rikospaikka-ohjelmassa, joka palaa keskiviikon myöhäisiltaan 21.1.

Keväällä Salatut elämät -sarjassa on vaikea käsittää, millainen pyörremyrsky Pihlajakadulle on iskenyt. Sen jäljiltä lähes kaikki ovat päätyneet aivan liian läheisiin tunnelmiin väärän ihmisen kanssa.

Muutama aloittaa uuden uran. Yksi paljastaa vahingossa kaikkein synkimmät salaisuutensa tajumatta, että joku on ne jo oivaltanut. Joskus kannattaa lopettaa juonittelu, ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta.

Entä kuka tuttu yllättää avaamalla Pihlajakadun oven ja esittelemällä uuden ihmisen? Ja mitä salaisuutta hän kantaakaan mukanaan?

Salatut elämät ma 5.1. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Maailmalla hypeä keränneen The Hunting Wives -sarjan pääosissa nähdään Malin Åkerman ja Brittany Snow. Sophie (Snow) muuttaa miehensä kanssa suurkaupungista syvälle Teksasiin ja päätyy paikallisen seurapiirirouvan (Åkerman) vaaralliseksi osoittautuvaan vaikutuspiiriin.

The Hunting Wives To 1.1. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella. Ti 6.1. alkaen MTV Katsomossa ja MTV Avalla.

Australialaisessa Mix Tape -ihmissuhdedraamassa sukelletaan vanhaan romanssiin 1980-luvun Sheffieldissä. Kipinä syttyy uudelleen vuosia myöhemmin, kun muistot musiikkikappaleesta yhdistävät eri puolilla maailmaa asuvat Alisonin ja Danielin jälleen.

Merkittävässä roolissa sarjassa nähdään myös suomalainen Sara Soulié.

Mix Tape ti 6.1. alkaen MTV Katsomossa

Aleksi Salmenperän ohjaama L/over – ikuisesti minun kilpaili keväällä kahdeksan parhaan draaman joukossa arvostetun Canneseries-festivaalin pääsarjassa.

Kun Roosa (Krista Kosonen) tapaa karismaattisen kirjailijan, Juhan (Jani Volanen), he rakastuvat päätä pahkaa ja vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa – kunnes eräänä päivänä suhteeseen tulee ensimmäinen särö. Juhalla on salaisuuksia ja Roosalla yltiöpäistä optimistisuutta. Dramaattiset anteeksipyynnöt rauhoittavat aina hetkeksi tilannetta ja kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä.

Sarjan käsikirjoitus on saanut inspiraation Nina Honkasen romaanista Pohjakosketus.

L/over – ikuisesti minun su 25.1. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

The Rainmaker on John Grishamin romaaniin perustuva uunituore laatudraama Yhdysvalloista.

Sarjassa Rudy Baylor (Milo Callaghan), innokas vastavalmistunut juristi, saa lähtöpassit isosta lakifirmasta ja päätyy töihin pieneen, kiistanalaisilla tavoilla toimivaan firmaan. Pian Rudy kohtaa vanhan työnantanajsa oikeudessa ottaessaan vastaan uraauurtavan tapauksen.

The Rainmaker helmikuussa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Olli Rahkosen ja Olga Temosen tähdittämän ja Matti Yrjänä Joensuun klassikkodekkareihin perustuvan Harjunpää-poliisisarjan toinen kausi nähdään nyt MTV3-kanavalla. Rikosylikonstaapeli Harjunpää tiimeineen selvittää muun muassa rakkaushuijauksia, katujengien verisiä yhteenottoja ja kaupunkia piinaavaa murtoaaltoa.

Harjunpää, kausi 2 myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Korkean budjetin We Come In Peace -uutuussarjassa Tukholman ylle laskeutuu tuntematon uhka, ja koko yhteiskunnan toimivuus ja kansainväliset suhteet laitetaan koetukselle. Sarja on TV4:n uusi suursarja, jossa myös MTV on mukana osatuottajana.

We Come In Peace (Vi kommer i fred) myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Intensiivisessä brittiläisessä In Flight -trillerisarjassa lentoemäntänä työskentelevä yksinhuoltajaäiti Jo Conran (Kathrine Kelly) joutuu rikollisen alamaailman syövereihin yrittäessään pelastaa poikaansa bulgarialaisesta vankilasta, jonne hänet on tuomittu epämääräisin perustein. Rikollisjengin painostamana Jo alkaa salakuljettaa heroiinia lentoteitse maasta toiseen.

In Flight myöhemmin keväällä MTV Katsomossa

Norjalainen uutuussarja Vuonomurhat-perustuu Norjan myydyimpiin kuuluvan Jørgen Jægerin menestysdekkareihin.

Sarjassa Ole Vik (Kristofer Hivju, Game of Thrones, Beck) johtaa pikkukaupungin vaatimatonta poliisiasemaa, ja hiljainen kaupunki vaikuttaa olevan suojassa suuren maailman ongelmilta. Pian uuden poliisiharjoittelijan liittyminen tiimiin sysää kuvankauniiden vuonomaisemien ympäröimän pikkukaupungin keskelle ennennäkemätöntä rikosvyyhtiä.

Vuonomurhat (Mord i Sogn) myöhemmin keväällä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Maria Kallion arki on tulevalla kaudella jälleen tasapainossa – kunnes murhatutkinta vie hänet yllättäen Keskusrikospoliisiin. Tutkinnan edetessä paljastuu laaja rikosvyyhti, joka ulottuu Puolaan, moottoripyöräkerhoihin ja pimeään kobolttikauppaan. Marian ja Koivun tiet erkanevat, mutta sama tapaus pitää heidät kytköksissä. Kauden aikana Maria joutuu kohtaamaan myös henkilökohtaisen kriisin, joka ravistelee hänen elämäänsä syvästi.

Maria Kallio, kausi 3 myöhemmin keväällä MTV Katsomossa