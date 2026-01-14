Uuden Musiikin Kilpailun artistit on nyt julkaistu.

Uuden musiikin Kilpailun artistit julkaistiin keskiviikkona 14. tammikuuta. MTV Uutisten toimittajat Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi vuoden 2026 osallistujat. Kilpailun voittaja selviää 28. helmikuuta Tampereen Nokia Arenalla pidettävässä finaalissa.

Mitä mieltä Peltola ja Lintunen ovat kilpailijoista ja millaisia kappaleita he odottavat? Katso yllä oleva video!

