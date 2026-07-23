Shatnerien perhe sai lyhyen ajan sisään tuplasti järkyttäviä uutisia. Ensin Melanie Shatner Gretschiltä löydettiin aggressiivinen rintasyöpä, ja noin puolitoista vuotta myöhemmin hänen isällään William Shatnerilla diagnosoitiin pahanlaatuinen melanooma.

Star Trek -sarjassa kapteeni Kirkiä esittänyt kanadalaisnäyttelijä William Shatner, 95, ja hänen tyttärensä, näyttelijä Melanie Shatner Gretsch, 61, selvisivät molemmat neljännen asteen syövästä. Isä ja tytär kertovat sairastumisestaan ja parantumisestaan People-lehden haastattelussa.

Melanie löysi kyhmyn rinnastaan kesällä 2022. Hän oli saanut mammografiatutkimuksesta puhtaat paperit vain muutamaa kuukautta aiemmin, mutta päätti kuitenkin hakeutua kuvantamistutkimukseen heti seuraavana päivänä.

Aluksi lääkäri ei löytänyt tutkimuksessa mitään poikkeavaa. Melanien vaisto kuitenkin sanoi, että tutkimus tulisi tehdä varmuuden vuoksi vielä uudelleen.

– Hän asetti anturin täsmälleen siihen kohtaan, johon olin laittanut sormeni, ja mutisi hiljaa "No, tuo olisi voinut jäädä huomaamatta", Melanie kertoo.

Melaniella diagnosoitiin aggressiivinen rintasyöpä, joka oli levinnyt rintakehän imusolmukkeisiin. Hänen molemmat rintansa poistettiin, ja lisäksi sairautta hoidettiin puolentoista vuoden ajan kemoterapialla ja sädehoidoilla.

Melanien hoidot olivat loppusuoralla, kun perhe kohtasi toisen järkytyksen: myös William oli sairastunut syöpään.