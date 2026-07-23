Poliisi varoittaa videopuheluhuijauksesta.

Poliisi varoittaa tiedotteessaan videopuheluhuijauksesta, jossa varsinkin Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia yritetään saada luovuttamaan tietojaan huijareille Google Meet -palvelun avulla.

Poliisin tietoon tulleissa rikoksissa soittajat ovat esiintyneet poliiseina ja pyrkineet saamaan uhreilta henkilötietoja, sekä maksukorttitietoja pelottelun ja uhkailun avulla.

Tapauksissa uhri saa videopuhelun poliisina esiintyvältä henkilöltä, joka on mahdollisesti pukeutunut jonkinlaiseen virka-asuun. Poliisin mukaan rikolliset saattavat käyttää myös tekoälyä, jolla voidaan luoda uskottavan näköistä kuvaa tai ääntä toisesta henkilöstä.

Puheluna aikana uhria voidaan syyttää esimerkiksi rikoksesta tai maahanmuuttoon liittyvästä ongelmasta.

Poliisi kertoo, että joissain tapauksissa uhreja on uhkailtu karkottamisella, taikka muilla viranomaistoimilla, mikäli he eivät noudata huijarin vaatimuksia.

Poliisi muistuttaa, että suomalaiset viranomaiset eivät soita videopuheluita. Poliisi tai muut viranomaiset eivät koskaan pyydä pankki- tai maksukorttitietoja puhelimessa.

Viranomaiset eivät myöskään uhkaile karkottamisella saadakseen henkilökohtaisia tietoja.

Poliisi ohjeistaa katkaisemaan välittömästi puhelun, mikäli saa tämän kaltaisen yhteydenoton.

Poliisi kannustaa keskustelemaan ilmiöstä ääneen

Poliisi kehottaa Google Meet -sovelluksen käyttäjiä tarkastamaan asetukset ja parantamaan suojausta. Asetuksista voi valita ”Vain kontaktit voivat soittaa minulle” -kohdan, jolloin sellaiset henkilöt, jotka eivät ole yhteystietoluettelossa eivät voi ottaa yhteyttä.