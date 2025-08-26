Älä klikkaa: "Uusi virallinen viesti Verohallinnolta" on huijaus

Huijaus Verohallinnon nimissä
Huijaus Verohallinnon nimissä näyttää tältä.Suomen Telemarkkinointiliitto ry, kuvituskuva Shutterstock
Maria Aarnio

Virallisen oloinen Suomi.fi-ulkoasu ei tee huijausviestistä totta.

Verohallinnon nimissä liikkuu useita erilaisia viestihuijauksia, jotka liittyvät esimerkiksi veronpalautuksiin. Suomen Telemarkkinointiliitto varoittaa nyt "uudesta virallisesta viestistä", joka sekin on vain sumutusta.

– Yksi esimerkki on Suomi.fi-palvelun nimissä liikkuva viesti, jonka otsikko kuuluu "Uusi turvallinen viesti – tarkista postilaatikkosi", Telemarkkinointiliitto kuvaa tiedotteessa.

Tietoa on saatu huijauspuheluiden ja -viestien estoon tarkoitetusta Kilpi-sovelluksesta.

Viestin linkki vie tietojenkalastelusivustolle

Viestissä lukee: "Arvoisa asiakas, Verohallinnolla on teille uusi viesti, joka on nyt saatavilla My Suomi -palvelussa. Viesti saattaa koskea veronpalautustanne tai vaatia teiltä lisätietojen antamista. Voit lukea viestin alla olevasta linkistä: Siirry viestiin".

– Viestin linkki vie tietojenkalastelusivustolle, joka kalastelee maksu- ja henkilötietoja. Sähköpostin alaosassa lukee virallisen näköisesti "© Suomi.fi – Verohallinto" ja viesti jäljittelee Suomi.fi:n ulkoasua uskottavasti. Tämänkaltaiset viestit pyrkivät aiheuttamaan vastaanottajassa kiireen tunnetta, jolloin moni klikkaa viestin linkkiä tutkimatta sitä tarkemmin.

Lähde: Suomen Telemarkkinointiliitto

