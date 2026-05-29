Norjan kiekkosankari heittelee MM-huumassa piikkiä jalkapalloilijoiden suuntaan.
Keskustelupalstatermein virkottaisiin kendojanarin piikitelleen potkupalloilijoita – jääkiekko- ja jalkapalloihmisten toisilleen antamia pilkkanimityksiä.
Kun Norja nimittäin tuoreeltaan liiteli jääkiekon miesten MM-kilpailujen välieriin, Noah Steen ei pidätellyt hevosiaan.
– Tämä on sanoinkuvaamatonta. Minulla ei oikein ole sanoja. Tämä on niin suurta, etten oikein itsekään käsitä sitä. Unohtakaa jalkapallon MM-kisat, sillä tämä on suurta, 21-vuotias hyökkääjä heitti VG:n mukaan pilke silmäkulmassa.
2–0-loppulukemat torstain MM-välierässä tyhjään Latvian rysään Fribourgissa iskeneeltä mieheltä tivattiin vielä, onko tämä hänen mielestään suurempaa.