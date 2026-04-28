Iranilaispelaaja Hossein Vafaei kukisti Judd Trumpin erin 13–12 snookerin MM-kisojen toisella kierroksella maanantaina. Näin hän eteni ensi kertaa urallaan MM-puolivälieriin.
Kyseessä on turnauksen tähän mennessä kovin yllätys. Vafaei, 31, oli ainoa karsinnan kautta kisoihin päässyt ja toiselle kierrokselle edennyt pelaaja, eikä hän ole koskaan aiemmin pelannut MM-puolivälierissä.
Vafaei teki ottelussa hienon nousun 7–10-tappioasemista. Lisäksi hänen piti vielä voittaa kaksi viimeistä erää kaataakseen vuoden 2019 maailmanmestarin ja maailmanlistan ykkösenä olevan Trumpin.
– Hän (Trump) on todella kova vastustaja. Kunnioitan häntä paljon pelaajana ja ihmisenä, totesi Vafaei, joka taipui Trumpille MM-debyytissään vuonna 2022.
– Olin ajatellut, että jos tämä on minun turnaukseni, onnistun tässä. Olen tehnyt töitä henkisellä puolella. Halusin olla rauhallisempi ja esiintyä edukseni.
Vafaei tunnetaan myös kohauttavista kommenteistaan ja ajoittain erikoisista ratkaisuistaan pelipöydällä.
– Joskus on parempi vain sulkea suunsa ja antaa pelin tulla ulos, Vafaei summasi tähän liittyen.
Vafaei on Iranin ainoa ammattilaispelaaja. Turnauksen alla hän totesi, että keskittyminen on ollut haastavaa Lähi-idän konfliktin takia.
– Taistelen niin maani kuin perheenikin puolesta, ja tulen antamaan kaikkeni, hän totesi ennen avauskierroksen otteluaan.