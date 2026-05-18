Snookerin maailmankiertueen kausi päättyi MM-kisoihin kaksi viikkoa sitten, mutta Ronnie O’Sullivan jatkaa voittojen keräämistä.
Viikko sitten seniorien MM-tittelin ensiyrittämällään valloittanut O'Sullivan osallistui päättyneellä viikolla Snooker 900 Global Championship -kisaan. Kyseessä on shoot out -tyyppinen kilpailu, jossa on käytössä lyöntikello ja erien kesto on rajattu 15 minuuttiin.
Seitsenkertainen maailmanmestari O'Sullivan kaatoi finaalissa Luca Brecelin erin 10–5. O'Sullivan säkitti viisi vähintään sadan pisteen sarjaa.
– Rakastan tätä formaattia, O'Sullivan totesi Pluto TV:lle.
– Pelasimme tänään paljon snookeria, mutta emme ole täällä puoli yhdeltä yöllä.
Huippusnookerissa on nyt päällä reilun kuukauden mittainen kisatauko. Uusi kausi käynnistyy Champions Leaguen otteluilla 22. kesäkuuta.