Yhdysvaltain liittolaisille alueella ei Donald Trumpin mukaan ole kerrottu turvallisuussyistä mahdollisten iskujen suunnitelmista.

Iran neuvottelee Yhdysvaltojen kanssa, sanoo presidentti Donald Trump konservatiivikanava Fox Newsille.

– He neuvottelevat, eli katsotaan mitä tapahtuu, Trump sanoi Fox Newsin mukaan lauantaina paikallista aikaa.

Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Ali Larijani puolestaan sanoi lauantaina, että neuvotteluja varten tehtävät järjestelyt etenevät.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi lauantaina, että laajempi konflikti vahingoittaisi sekä Irania että Yhdysvaltoja. Pezeshkian kommentoi asiaa oman kansliansa mukaan puhelinkeskustelussa Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kanssa.

– Iran ei ole koskaan pyrkinyt, eikä millään tavalla pyri sotaan, ja on vakaasti vakuuttunut siitä, ettei sota olisi Iranin, Yhdysvaltojen tai alueen etujen mukaista, Pezeshkian sanoi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi perjantaina, että Iran ei tule koskaan neuvottelemaan ohjus- ja puolustuskyvystään, mutta olisi valmis aloittamaan uudet neuvottelut ydinohjelmastaan, jos ne käydään tasavertaisesta lähtökohdasta. Araghchi sanoi tuolloin, ettei neuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa ollut vielä tiedossa.

USA ja Iran valmiudessa

Yhdysvaltain liittolaisille alueella ei Trumpin mukaan ole kerrottu mahdollisten iskujen suunnitelmista turvallisuussyistä.

Yhdysvallat on uhannut Irania sotilaallisella väliintulolla, koska Iranin hallinto on tukahduttanut väkivaltaisesti hallintoa vastustavia mielenosoituksia. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan mielenosoituksissa on vahvistetusti surmattu lähes 6 000 ihmistä.

Trump toisti jälleen, että Yhdysvallat on lähettänyt Irania kohti suuren laivaston. Trump kirjoitti keskiviikkona Truth Social -alustallaan, että Irania lähestyvät sotalaivat olisivat valmiita tarvittaessa täyttämään tehtävänsä nopeasti ja väkivalloin.

Iranin asevoimien komentaja Amir Hatami kehotti lauantaina Yhdysvaltoja ja Israelia olemaan hyökkäämättä Iraniin.

Hatami sanoi valtiolliselle uutistoimistolle Irnalle, että Iranin joukot ovat täydessä valmiustilassa, koska Yhdysvallat on lähettänyt alueelle sotilasjoukkojaan.