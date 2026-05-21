Oppositiosta arvosteltiin hallitusta drooniuhkatiedottamisen ongelmista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kutsuu koolle maanantaiksi laajan kokouksen, jossa pohditaan parannuksia drooniuhkiin vastaamiseksi.

Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että kokoukseen osallistuvat muun muassa keskeiset viranomaiset, kuntien ja alueiden edustajat sekä työmarkkinajärjestöt.

Viime perjantaina drooniuhkatiedotuksen kanssa oli ongelmia ja nyt kiirehditään Cell broadcast -järjestelmää, joka pakottaa vaaratiedotteen puhelimiin.

Oppositiosta erityisesti SDP arvosteli hallitusta drooniuhkatiedottamisen ongelmista.

– On hieman erikoista, että hallitus ei kolmessa vuodessa saanut toteutettua hallitusohjelman mukaista kansalaisten turvallisuuteen liittyvää vaaratiedotusjärjestelmää, sanoi kansanedustaja Paula Werning (sd.).

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) siirsi vastuuta edelliselle SDP:n johtamalle hallitukselle.

– Se on hieman erikoista, että tämä kyseinen järjestelmä ei ole ollut käytössä jo viime kaudella, koska EU-direktiivi tuli 2018 ja sen piti olla voimassa vuonna 2022. Mutta silloin valittiin se, että vain 112-sovellusta kehitetään, sanoi Rantanen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan erityisesti kansalaisten ohjeistamisen ongelmia aiotaan nyt korjata.

– Siinä oli selkeästi ongelma, ja sen me erityisesti nyt haluamme korjata. Tulemme tekemään kaikkemme, että kun se vaaratiedote tulee, niin ei tarvitse miettiä, voiko viedä lapsen kouluun, lähettää lapsen kouluun, voiko lähteä töihin, kulkeeko joukkoliikenne, vaan että tässä yhteiskunnassa on selvät sävelet, ja tämä laitetaan kuntoon, lupasi Orpo.