Turvallisuus- ja kemikaalivirasto testasi Temusta tilattuja vesihanoja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoo testanneensa Temusta tilattuja vesihanoja ja havainneensa niissä vakavan vesivahingon ja talousveden turvallisuuden riskin.

Testissä kaksi metallisen näköistä keittiö- ja pesuhanaa osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi.

Testatut hanat rikkoutuivat alhaisella vedenpaineella, mikä voi käytössä aiheuttaa merkittävän vesivahingon normaalissa käytössä. Tukesin mukaan hanoista voi myös siirtyä epäpuhtauksia käyttöveteen.

Kaksi Tukesin testaamaa hanaa osoittautui muovisiksi.Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Suomessa hanojen talousveden kanssa kosketuksissa oleva sisus on tyypillisesti valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai messingistä.

Tukesin mukaan Temusta tilatut tuotteet olivat täysin muovisia. Tämä ei ollut tiedossa, kun tuotteita valittiin testiin. Yhteensä testissä oli 12 hanaa, joita kaksi oli tilattu Temusta.