Kruununprinssi Haakon kertoi, että Mette-Marit odottaa yhä keuhkosiirtoa.

Kruununprinssi Haakon kertoi norjalaiselle medialle tiistai-iltapäivällä kruununprinsessa Mette-Maritin voinnista.

Hän sairastaa keuhkofibroosia, joka on pahentunut viime aikoina. Mette-Marit on joutunut olemaan kuninkaallisista tehtävistään sairauslomalla ja odottaa keuhkonsiirtoa.

– Hän käyttää lisähappea päivittäisessä elämässään. Se auttaa jonkin verran, mutta se ei ole täydellinen ratkaisu, Haakon sanoi VG-lehdelle.

Hän korosti samalla, että lääkäreiden tehtävänä on päättää, milloin hänet asetetaan keuhkonsiirron odotuslistalle.

– He päättävät, milloin se tapahtuu ja milloin on oikea hetki.

Lisäksi hän kommentoi vaimonsa suhdetta edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Hän vastasi, että kruununprinsessa on halunnut selventää suhdettaan ja yhteyksiään Epsteiniin.

VG kysyi, mitä hän itse tiesi Epsteinista, kun Mette-Marit otti ensimmäisen kerran yhteyttä tähän.

– En tehnyt itse mitään erityisiä tutkimuksia. Olisin tietysti voinut tehdä niin, Haakon vastasi.

– Sain tietää näistä vakavista rikoksista samaan aikaan kuin useimmat muutkin, ehkä vuodenvaihteessa 2018–2019. Silloin aloin ymmärtää paremmin, kuinka laaja-alainen asia tämä oli.