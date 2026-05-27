Rauman Lukko Oy:n emoyhtiö sai kuitata jälleen 2,7 miljoonalla eurolla jääkiekkotoiminnan tappiota.
Lukko julkaisee taloudellisen tuloksen muista SM-liigaseuroista poiketen kalenterivuoden mukaan. Vuoden 2025 tilikauden tulos oli pakkasella 120 000 euroa.
Seura sai kuitenkin konserniavustusta emoyhtiöltään 2,7 miljoonalla eurolla. Vuosi sitten Lukon liiketulos oli miinuksella peräti kolmen miljoonan euron verran.
Lukon liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 8,6 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon. Suurin kasvu tuli Ässiä vastaan pelatusta ulkoilmaottelusta, jonka vaikutus Lukon liikevaihtoon oli 1,5 miljoonaa euroa.
- Hieno kasvu tuli erityisesti onnistuneiden tapahtumien, hyvin kasvaneen fanituotemyynnin sekä parantuneen ravintolamyynnin osalta, Lukko kertoo tiedotteessaan.
Rauman Lukko Oy on aloittanut ”kulttuurinmuutoksen”, jolla tähdätään myynnin selvään kasvattamiseen sekä kulujen ja kustannusten hallinnan tehostamiseen.
- Tavoitteinamme ovat kokonaisvaltainen kestävä menestys ja kannattava kasvu, joiden kulmakivinä ovat huippu-urheilu, vahva johtaminen, laadukas oma junioripolkumme sekä yhä laajeneva tapahtuma- ja ravintolaliiketoiminta, kertoo Rauman Lukon toimitusjohtaja Rafael Eerola.
Strategisesti Lukko tähtää urheiluliiketoiminnan edelläkävijäksi SM-liigassa.