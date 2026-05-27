Leijonat ja Suomen EHT-turnaus palaavat ensi marraskuussa Helsinkiin.
Jääkiekkoliitto tiedotti asiasta keskiviikkona.
Leijonat isännöi EHT-turnausta Veikkaus Arenalla 5–8.marraskuuta.
– On hienoa päästä taas pelaamaan Ilmalassa, edellisestä kerrasta on kulunut jo aikaa. Areena on tarjonnut aina loistavat puitteet joukkueille ja uskon, että muutkin maat ottavat tiedon turnauspaikasta vastaan ilolla, Leijonien GM Jere Lehtinen ilakoi tiedotteessa.
Vuonna 2022 Suomen EHT-turnaus järjestettiin Turussa. Vuosina 2023 ja 2025 isäntäkaupunkina toimi Tampere ja Nokia Arena. Vuonna 2024 turnaus pelattiin Helsingin jäähallissa.