Ensi viikolla vallitsee kuuma ja kostea ilmanala. Katso juhannukseen asti yltävä ennuste videolta!
Tänään keskiviikkona koleinta on maan itäosassa. Rajan tuntumassa lämpötila on paikoin hädin tuskin plussan puolella, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
– Pohjoistuuli viilentää muutakin Suomea.
Sadealueita liikkuu laajalti Länsi- ja Etelä-Suomessa.
– Uudeltamaalta kohti Pohjanmaata yltää vyöhyke, jossa kehittyy sade- ja ukkoskuuroja.
Lämpötila nousee muutaman asteen verran päivässä loppuviikon aikana.
Lue myös: Pekka Poudalta ilouutinen juhlakansalle – lakkiaisviikonlopun sää "kuin tilaustyötä"
Muhiva käänne
Ensi viikolla Suomeen tulee kunnolla ukkosia ja sateita.
– Mutta samalla niiden myötä tulee lämpöä, Mäntykannas avaa.
Kuten tunnetussa laulussa sanotaan, sää on kuuman kostea kuin Mombasassa konsanaan.
– Lämmin ja kostean muhiva käänne sieltä on tulossa, meteorologi runoilee.
– Voi olla jopa hellettä ajoittain, ja välissä sitten runsaita sateita ja ukkosia.
Mäntykannas esitteli Huomenta Suomessa myös pitkälle ulottuvaa kuukausiennustetta.
– Juhannusviikolla sää kuivahtaa, ja kesäkuun kolme ensimmäistä viikkoa näyttävät normaalia lämpimämmiltä.