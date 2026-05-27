MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltosen mielestä Leijonien on keskityttävä MM-puolivälierän alla ylivoimapelaamiseensa.

Suomen ylivoima toimi turnauksen alussa erinomaiseksi. Ylivoimakoostumukset ovat kuitenkin turnauksen edetessä kokeneet muutoksia. Ykkösylivoiman kapellimestarina operoinut Teuvo Teräväinen putosi rivistä loukkaantumisen vuoksi.

Myöhemmin ykkösylivoimaan uusina miehinä saapuivat Mikael Granlund ja Konsta Helenius. Jesse Puljujärvi ja hetken Teräväistä stuntannut Sakari Manninen siirrettiin kakkosylivoimaan.

Leijonien ylivoima on yhä turnauksen toiseksi tehokkainta (34,78%), mutta suunta on ollut viime otteluissa laskeva. Ensimmäisessä viidessä ottelussa Leijonien ylivoimaprosentti oli noin 41,1.

Edellisessä kolmessa ottelussa Suomi on kuitenkin tehnyt vain yhden ylivoimamaalin, ja otteluiden onnistumisprosentti on ollut vain noin 14,3.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen ei suoranaisesti ole huolissaan Leijonien ylivoimapelistä, mutta tosipelien alkaessa siinä on kyllä parantamisen varaa.

– Mielestäni ylivoima on ihan ok, mutta kun Granlund ja Helenius ovat siihen tulleet ja sitä on nyt venkslattu aika paljon, niin se on vähän sellaisessa käymistilassa. Nythän se täytyy saada (kuntoon). Tänään sitä varmasti treenataan. Huomenna sen pitää olla kunnossa, Aaltonen painottaa Huomenta Suomen Leijonaraadissa.

Leijonat kohtaa MM-puolivälierässä Tshekin torstaina.