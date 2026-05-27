Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Tatun on suostuttava Saloniuksen kiristykseen, jotta ei menetä työpaikkaansa.

Dahlia pelkää, että karannut Aaro tulee kostamaan hänelle. Pirre haluaa kuvata Dahlian hätää, ja suuttunut Gunnar sanoo itsensä irti tosi tv-sarjasta.

Olli päättää antaa Lailalle anteeksi. Lailaa tapaamaan tullut Olli tutustuu Maijaan.

Ismo kiinnostuu kuullessaan, että Gunnar on irtisanoutunut sarjasta. Ismo tulee sarjan kuvauksiin paikalle muka asiakkaana.

Kalle houkuttuu Petrin visioista yhteisestä elämästä Etelä-Amerikassa. Iisa kannustaa Kallea seuraamaan sydäntä ja lupaa pitää Ismosta huolta.

Aki ja Alissa tyrmistyvät, kun Kerttu syyttää Henrikin ryöstäneen hänet.

Kallen epäilykset Iisasta kasvavat, kun hän näkee vilauksen miehestä tämän ikkunassa.

Henrikiä etsivä Alissa törmää Alexiin. Aki typertyy, kun hän yllättää Alissan kesken seksin Alexin kanssa.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.