Ukrainan drooni-iskut ovat vaurioittaneet Laukansuun ja Koiviston öljysatamia.

Itämeren öljysatamat Laukansuussa (Ust-Luga) ja Koivistossa (Primorsk) ovat toista viikkoa kykenemättömiä käsittelemään öljytoimituksia.

Syynä on Ukrainan drooni-iskut, jotka ovat vahingoittaneet Venäjän öljyjalostamoiden infrastruktuuria. Ukraina on iskenyt drooneilla öljysatamiin maaliskuun kahden viimeisen viikon ajan.

Pelkästään Laukansuun satamaan kohdistui viisi iskua kymmenen päivän aikana, kertoo Reuters.

Ukraina on kertonut iskevänsä Venäjän öljysatamiin maaliskuun lopusta lähtien. Ukrainan armeija on kertonut, että Laukansuu ylläpitää Venäjän varjolaivastoa.

Ukrainan iskujen aiheuttamat savuhaitat ovat tulleet Suomeen asti.

Vaihtoehtoiset reitit

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän öljyjalostamot ovat joutuneet etsimään vaihtoehtoisia reittejä.

Reutersille puhuneet lähteet öljyteollisuudessa kertovat, että vientirajoitukset ja suurten jalostamoiden häiriöt voivat johtaa öljytuotannon laskuun Venäjällä.

Heidän mukaansa jalostamot eivät ole pystyneet toimittamaan dieselpolttoainetta Koivistoon 22. maaliskuuta jälkeen. Tämä taas on jättänyt Venäjän Euroopassa ja Siperiassa sijaitsevat jalostamot ilman niiden kannattavinta vientireittiä.