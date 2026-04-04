Jalkapallotähti Cristiano Ronaldo iski kaksi maalia paluuottelussaan perjantaina.
Ronaldo palasi pelikentille kuukauden mittaiselta loukkaantumistauolta. Hän osui kahdesti joukkueelleen Al-Nassrille, kun se kaatoi sarjajumbo Al-Najman 5–2 Saudi-Arabian liigassa.
Ronaldo oli pelannut edellisen kerran 28. helmikuuta. Häneltä jäi kahden sarjapelin lisäksi väliin kaksi Portugalin harjoitusmaaottelua. Portugali on mukana kesän MM-kisoissa.
Al-Nassr on voittanut 13 liigapeliä peräkkäin. Se on sarjakärjessä kuuden pisteen erolla Al-Hilaliin.