Katsojien käytös Ilveksen ja KalPan välisen puolivälieräsarjan kolmannen ottelun ratkaisuhetkillä puhutti perjantaina.

KalPa tiivisti tunnelmaa SM-liigan puolivälieräsarjassa voittamalla 3. ottelun 4–3 Tampereella ja kaventamalla tilanteeksi 1–2. Peli oli jännitysnäytelmä: Ilves tasoitti KalPan etumatkan kahdesti, mutta päätöserässä vieraat saivat rakennettua riittävän johdon.

Kun KalPa iski 4–2-johtomaalin tyhjään Ilves-nuottaan ajassa 58.01, osa katsojista päätteli pelin olleen selvä ja poistui hallista. Ilmiö on tuttu muiltakin paikkakunnilta, mutta hyppää ehkä enemmän silmille näin tärkeässä pudotuspeliottelussa.

– Yksi nega on pakko jakaa Ilves-faneille. Kun KalPa teki 4–2-maalin – Jaakko Rissanen tyhjiin – niin aika moni Ilves-fani lähti täältä hallista pois, vaikka kaksi minuuttia oli vielä peliä jäljellä, juontaja Suvi Puukangas totesi MTV Urheilun studiossa Nokia Arenalla.

– Ei niin isoja parkkiruuhkia voikaan olla, että on pakko päästä alta pois tällaisessa ottelussa. Kaksi minuuttia aikaa, ja nyt tuli vielä se maali. Siihen jäi vielä minuutin verran aikaa, asiantuntija Pekka Saravo jatkoi.