Ukrainan Venäjälle tekemien satamaiskujen vuoksi Suomenlahdella on jumissa kymmeniä Venäjän varjolaivastoon mahdollisesti kuuluvia aluksia, kertoo Viron yleisradio ERR.

MarineTraffic-sivustolta voi nähdä, että alkuillasta perjantaina Suomen ja Viron välisellä merialueella oli passissa suuri määrä öljytankkereita, jotka purjehtivat muun muassa Panaman, Maltan ja Päiväntasaajan Guinean lippujen alla.

Odottavia aluksia on kasaantunut muuallekin Suomenlahdella.

Useimpien alusten määränpäänä on Laukaansuu, joka on ollut Ukrainan iskujen kohteena.

Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.