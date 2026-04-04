Tommi Mannisen suklaakakku piti sisällään todellisen yllätyksen.

Toimittaja Tommi Manninen tunnetaan myös somevaikuttaja The Mannisena, joka testaa mitä erikoisempia sosiaalisen median hittireseptejä. Manninen vieraili maaliskuussa Huomenta Suomessa kertomassa kuulumisiaan ja maistatti samalla juontajilla tekemiään someherkkuja.

Niina Backmanin ja Joanna Kuvajan tehtävänä oli muun muassa tunnistaa, minkä erikoisen ainesosan Manninen oli sujauttanut muutaman raaka-aineen suklaakakkuun.

– Onko tässä jotain kahvimaista? Ei? Ollaan tosi huonoja tässä, Niina Backman pohti kakkua maistellessaan.

Kokonainen kukkakaali suklaakakussa: "Ei oo totta!"

Juontajien yllätykseksi kakusta paljastui jotain todella poikkeuksellista.

– Te olette tosi hakoteillä. Olen höyryttänyt siihen kokonaisen kukkakaalin! Manninen paljasti lopulta.

Kumpikaan juontajista ei voinut uskoa, että kakku oli todellakin valmistettu pelkästä kukkakaalista ja suklaasta. Mannisen mukaan kakun maku on sellainen, että vain osa maistaa siitä kukkakaalin.

– Ei oo totta! En edelleenkään maista, Joanna Kuvaja ihmetteli.