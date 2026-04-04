Suomen Yrittijät ehdottavat muutoksia lapsiperheiden tukemiseen.

Suomen Yrittäjät esittää ohjelmassaan, että vanhempainpäivärahojen rahoitusta painotetaan nykyistä enemmän valtion verotuloihin ja työnantajien sekä työntekijöiden suoraa rahoitusosuutta kevennetään.



– Perhevapaalla olevan toimeentulo tulisi turvata yhteisistä, verotuksella kerätyistä varoista. Esitämme siirtymistä kohti Tanskan mallia, jossa perhevapaalla olevan toimeentulo rahoitetaan pääosin verovaroista ja osin työnantajien yhteisillä vanhempainvapaarahastoilla, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Héllsten sanoo tiedotteessa.



Suomen Yrittäjien toimialajärjestö Yrittäjänaiset kannattaa myös perhevapaakulujen ja sairaan lapsen hoitamisesta aiheutuvien kustannusten tasaisempaa jakamista.



– Erityisesti naisvaltaisilla aloilla ja naisten omistamissa yrityksissä perhevapaan kustannuksista kannetaan suurin vastuu, Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando sanoo.

Lapsilisän tilalle ensimmäisen lapsen tuki

Suomen Yrittäjät esittää lapsilisän korvaavaa uutta ensimmäisen lapsen perusteella maksettavaa tukea, jota maksettaisiin vaiheittain lapsen kolmen ensimmäisen elinvuoden ajan.



Tuki olisi lapsen ensimmäisenä vuonna 370 euroa, toisena vuonna 278 euroa ja kolmantena 185 euroa kuukaudessa. Näin kolmen vuoden aikana kyseisiä ensimmäisen lapsen perheitä tuettaisiin yhteensä 10 000 eurolla. Tämän jälkeen lapsilisä jatkuisi nykyiseen tapaan. Perheen muiden lasten lapsilisät toteutuisivat nykyisellä mallilla.



Jos 10 000 euron veronalaisella kannustimella saataisiin esimerkiksi 1 000 esikoista lisää, kustannukset olisivat yhteiskunnalle noin 200 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa. Toisaalta yhteiskunta säästäisi samalla ajalla lapsilisissä noin 90 miljoonaa euroa ja veronalaisesta tuesta palautuisi valtiolle noin 30 miljoonaa euroa.



– Lapsilisän tilalle tarvitaan nykyistä vahvempi kannuste ensimmäisen lapsen hankkimiseen. Kun perheeseen syntyy esikoinen, on todennäköistä, että lapsia syntyy myöhemmin lisää. Tämä on lapsiystävällisen Suomen rakentamista, asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä sanoo. Ohjelmassa esitetään uutta rekrytointitukea yrittäjän jäädessä perhevapaalle. Yritys voisi palkata sekä kouluttaa sijaisen ja siten turvata liiketoiminnan. Lisäksi Yrittäjät vaatii uutta etuutta sairastuneen lapsen hoitoon. Etuutta maksettaisiin vanhemmalle, joka jää töistä pois hoitaakseen sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta.