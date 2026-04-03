Maan puolustusministeri pyysi komentajaa jättämään tehtävänsä.
Yhdysvaltain maavoimien komentaja, kenraali Randy George jättää tehtävänsä. Asiasta kertoo maan puolustusministeriön edustaja, jonka mukaan muutos astuu voimaan välittömästi.
Lausuntoa edelsivät mediatiedot, joiden mukaan puolustusministeri Pete Hegseth oli pyytänyt Georgea jättämään tehtävänsä.
Uutiskanava CBS Newsin lähteen mukaan Hegseth haluaa Georgen tilalle ihmisen, joka voisi toteuttaa hänen ja presidentti Donald Trumpin visiota.
CBS News kertoo, että virkaa tekeväksi esikuntapäälliköksi nousee apulaisesikuntapäällikkö Christopher LaNeve, joka toimi aiemmin Hegsethin sotilasneuvonantajana.
Oikaisu 9.4.2026 kello 9.05: Tehtävänsä jättävä Randy George oli maavoimien komentaja, ei esikuntapäällikkö.