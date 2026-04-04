SaiPan tähtihyökkääjät Maxime Fortier ja Miikka Salomäki ovat joutuneet SM-liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn.
Salomäki ja Fortier saivat suihkukomennukset kolmannessa puolivälieräottelussa Ässiä vastaan perjantaina.
Salomäki syyllistyi pään tai niskan alueelle kohdistuneeseen taklaukseen, ja hänet poistettiin pelistä 26 minuutin kohdalla. Taklauksen kohteena oli Ässien Jonne Tammela.
Fortier puolestaan löi poikittaisella mailalla Ässien Sakari Kostilaista ajassa 53.07.
