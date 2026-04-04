Helsingin poliisi tutkii autokatoksessa olevien autojen syttymissyytä.
Helsingin Roihuvuoressa Untuvaisenkujalla sijaitsevassa autokatoksessa syttyi lauantaina aamuyöstä tulipalo.
Yhteensä Roihuvuoressa paloi viime yönä kahdeksan henkilöautoa.
Helsingin Roihuvuoressa herättiin lauantaiaamuna karuun näkyyn.
Autokatoksessa ollut palo levisi todennäköisesti yhdestä autosta muihin, kerrotaan Helsingin pelastuslaitokselta STT:lle.
Pelastuslaitoksen mukaan autot olivat ilmiliekeissä. Tulipalo savutti runsaasti, ja muutamia paikalla olleita altistui savulle. Tulipalo ei levinnyt muihin rakennuksiin.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä.