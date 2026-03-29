Venäjän öljysatama Laukaansuussa Suomenlahdella kärsi vaurioita tänään drooni-iskussa.
Ukraina on jatkanut iskujaan Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahdella. Laukaansuun satama vaurioitui Ukrainan droonihyökkäyksessä varhain sunnuntaina, kertoo uutistoimisto Reuters.
Isku sytytti kohteessaan tulipalon, kertoo Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko Telegramissa. Pelastusviranomaiset pyrkivät tänään aamulla sammuttamaan tulipaloa.
Drozdenkon mukaan Venäjän ilmapuolustus ampui alueella kaikkiaan 36 droonia alas iskun aikana.
Ukraina on iskenyt toistuvasti Venäjän öljynvientilaitoksiin ja jalostamoihin pyrkiessään heikentämään Moskovan sotataloutta.
Laukaansuu on yksi Venäjän suurimmista polttoainesatamista. Ukraina on iskenyt toistuvasti sinne ja Koiviston satamaan Suomenlahden rannalla.
Laukaansuun polttoainesatama, jota operoi Venäjän öljyputkimonopoli Transneft, käsittelee noin 700 000 tynnyriä öljyä päivässä. Sataman kautta kuljetettiin vuonna 2025 yhteensä 32,9 miljoonaa tonnia öljytuotteita.
Partisaanit kertoivat sytyttäneensä puhelinmastoja
Ukrainaa tukeva partisaaniryhmä sanoo vaurioittaneensa Venäjän elektronisen sodankäynnin laitteita Novgorodin alueella. Asiasta kertoi sunnuntaina ukrainalaislehti Kyiv Independent.
Partisaanit kertoivat sytyttäneensä 17. maaliskuuta tuleen kolme puhelinmastoa, jotka oli varustettu elektronisen sodankäynnin antenneilla. Ryhmän mukaan mastojen palot mahdollistivat ukrainalaisdroonien iskun Staraja Russassa Novgorodin alueella sijaitsevaan lentokonekorjaamoon.