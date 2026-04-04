Daniel Ricciardo avasi ällöttäneen rituaalinsa taustat.

Kun Daniel Ricciardo kaasutteli takavuosina formula ykkösissä palkintokorokkeelle, lajin seuraajille tuli tutuksi shoey.

Kuohujuoman nauttiminen australialaisen hikisestä ajokengästä. Ricciardo veti siihen mukaan myös kilpakumppaneitaan palkintokorokkeilla.

Hän alkoi kulautella kengistään F1-kaudella 2016. Kuski perusteli Hockenheimissa toteuttamansa tempauksen jälkeen sitä australialaiseksi jutuksi: hänen kaverinsa Jack Miller oli muutama viikko aiaemmin tehnyt saman voitettuaan MotoGP-kilpailun Assenissa.

Nyt Ricciardo on avannut taustoja laajemmin. Hän ei sanojensa mukaan muista shoeyn tarkkaa historiaa, mutta muutamat hänen australialaiset ystävänsä olivat tehneet sitä.

– Mad Hueysiksi kutsuttu ryhmä kavereita teki surffausmatkoja maailman ympäri ja joi vain kengistään. Olin asunut jo pitkään poissa Australiasta, mutta se oli tapani näyttää Australialle, että olen yhä australialainen, Ricciardo sanoi Fordin toimitusjohtaja Jim Farleyn Drive-podcastissa.

Aussi halusi myös pysyä omana itsenään ja tuoda väriä hänen mukaansa tuolloin tiukkapipoiseksi muuttuneeseen F1-sirkukseen.

– Ajattelin, että jos laji vihaa shoeyta, ainakin australialaiset ystäväni antavat minulle jonkin verran kunniaa. Mutta kun tein sen, en todellakaan tiennyt, mihin se johtaisi. Ajattelin, että se olisi yhden kerran juttu.

Ricciardo ajatteli säästelevänsä tempausta vain voittoihin, eikä joisi kengistä jokaisesta palkintokorokesijoituksesta.

– Kuulin yleisöstä shoey-huutoja ja buuauksia, kun en tehnyt sitä. Ajattelin, että "ok, he todella haluavat tätä ja minun on tehtävä se kaikkien palkintokorokesijoitusteni jälkeen.