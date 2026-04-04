Jääkiekon NHL:ssä Philadelphia Flyers otti 4–1-vierasvoiton New York Islandersista yön kierroksella.
Pelin tehokkain oli Philadelphian venäläishyökkääjä Matvei Mitshkov, joka iski maalin ja syötti kaksi.
Flyersin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen kellotti ottelussa hieman yli 22 minuuttia peliaikaa, mutta jäi tehopisteittä.
Voitolla Philadelphia kampesi itsensä mukaan kisaan itäisen lohkon villi kortti -paikasta. Toisessa paikassa on tällä hetkellä kiinni Ottawa Senators, jonka kanssa Philadelphia, Detroit Red Wings ja Columbus Blue Jackets ovat tasapisteissä. Otteluja näillä neljällä on pelaamatta 6–7 joukkueesta riippuen.
Ristolaisen Philadelphialla on myös mahdollisuus nousta vielä suoralle pudotuspelipaikalle Metropolitan-divisioonassa, sillä kolmantena oleva Islanders on vain pisteen päässä ja Pittsburgh Penguinsiin matkaa on neljä pistettä.