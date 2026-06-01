Kolumbian presidentinvaalien toinen kierros järjestetään kolmen viikon päästä.

Kolumbian presidentinvaalien voittaja selviää vasta toisella kierroksella. Kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolia äänistä sunnuntaina käydyllä ensimmäisellä kierroksella.



Kun lähes kaikki äänistä oli laskettu, toiselle kierrokselle olivat odotetusti etenemässä laitaoikeistolainen Abelardo de la Espriella ja vasemmistolainen Ivan Cepeda. Toinen kierros järjestetään kolmen viikon päästä.



Vaalien pääteemaksi on noussut suhtautuminen puolisotilaallisiin kapinallisjoukkoihin. Maan tuleva presidentti ratkaisee, jatketaanko neuvotteluita kapinallisryhmien kanssa vai otetaanko käyttöön kovat otteet.

