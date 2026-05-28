Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää.

Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana.

Kysely toteutettiin osana Iro Researchin Tuhat suomalaista -tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin tuhat. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.

Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja.