Antti Pennasen rauhallisuus Leijonien MM-kullasta hämmästytti | MTV Uutiset

Sami Kapanen hämmästyi Antti Pennasen reaktiosta MM-kultaan 3:58 Leijonat jatkoajalla maailmanmestariksi – "Miten 'Pendo' on noin rauhallinen!" Julkaistu 01.06.2026 06:58 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen MTV Urheilun studiossa hämmästeltiin päävalmentaja Antti Pennasen reaktiota Leijonien MM-kultamaaliin. Suomen päävalmentaja Antti Pennanen näytti ulkoisesti olevan tyyntä miestä, kun Konsta Helenius laukoi maailmanmestaruuden tuoneen 1–0-jatkoaikamaalin MM-loppuottelussa kisaisäntä Sveitsiä vastaan Zürichissä. MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kävi läpi, että Pennasen haastattelu ennen peliä kiinnitti jo huomion rauhallisella, avoimella ja jämäkällä kommunikoinnilla. Sami Kapanen jatkoi heti perään: – Miten Pendo on noin maltillinen? Tuli voittomaali, asiantuntija ihmetteli. Kukkonen sanoi Pennasen "ottaneen vain apukoutsit halaukseen, että come to daddy". Studioisäntä Teemu Niikko pohti Pennasen olleen varmasti hämillään uskomattomana hetkenä.

– Se on käsittämätön hetki varmasti. Se päättyy tuohon äkkikuolemamaaliin. Kun katsotaan näitä kuvia, se kolikon toinen puoli on todella musertava, Kukkonen kertoi.

Näet Pennasen reaktion jatkoaikamaaliin ylälaidan videolta.

Pennanen: En nähnyt kunnolla ratkaisua

Maailmanmestarivalmentaja Antti Pennanen haastattelussa.

Pennanen kiteytti finaalin olleen tasainen, kahden kovan joukkueen peli.

– Molemmilla oli omat hetkensä. Pienestähän se on aina kiinni. Oltiin onnekkaita ja saatiin voitto, mutta samaan aikaan kova joukkue, kaksi kovaa joukkuetta, päävalmentaja sanoi.

Pennanen kertoi, ettei ratkaisumaalia edes kunnolla tapahtumahetkellä nähnyt. Hän jatkoi kehumalla Heleniusta.

– Hieno pelaaja ja hieno tulevaisuus. Tosi taitava, mikä näkyi siinä maalissa. Taitava, nopeat jalat ja hyvä laukaus. Löysi hienosti yläkulman. Onnittelut hänelle.

Avauskausi edellissesongilla Leijonien päävalmentajana oli vielä Pennaselle vaikea. Nyt tuli olympiapronssin jatkoksi maailmanmestaruus. Mestaruuden tärkeyttä itselleen valmentaja ei lähtenyt ruotimaan.

– En ole miettinyt omia henkilökohtaisia asioitani tässä. Koettanut keskittyä työhön. Totta kai toki olen onnellinen ja kiitollinen tuolle joukkueelle. Hieno joukkue.

– Mietitään niitä myöhemmin. Mennään nyt juhlimaan.

Juhlimisesta puheen ollen. Pennasta haastatellut MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas nosti esiin, että kun Pennanen voitti 2019 apuvalmentajana maailmanmestaruuden, hän nousi kopissa penkille nurkkaan seuraamaan ja "vähän myhäillen rauhassa katseli, kun muut juhlivat".

Kunnas kysyi, aikoiko Pennanen olla nyt aktiivisemmin juhlissa mukana.

– Ei, kyllä minä olen siellä taustalla, luotsi vastasi.

Pennanen vietiin voittosuihkuun!Lehtikuva