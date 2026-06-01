MTV Urheilun studiossa hämmästeltiin päävalmentaja Antti Pennasen reaktiota Leijonien MM-kultamaaliin.
Suomen päävalmentaja Antti Pennanen näytti ulkoisesti olevan tyyntä miestä, kun Konsta Helenius laukoi maailmanmestaruuden tuoneen 1–0-jatkoaikamaalin MM-loppuottelussa kisaisäntä Sveitsiä vastaan Zürichissä.
MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kävi läpi, että Pennasen haastattelu ennen peliä kiinnitti jo huomion rauhallisella, avoimella ja jämäkällä kommunikoinnilla. Sami Kapanen jatkoi heti perään:
– Miten Pendo on noin maltillinen? Tuli voittomaali, asiantuntija ihmetteli.
Kukkonen sanoi Pennasen "ottaneen vain apukoutsit halaukseen, että come to daddy".
Studioisäntä Teemu Niikko pohti Pennasen olleen varmasti hämillään uskomattomana hetkenä.