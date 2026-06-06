Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun.
Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänään aamulla ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue oli merellä Kotka-Haminan edustalla.
Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyikö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin.
Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafficin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua.
Väliaikainen rajoitus purettiin aamun aikana.
Uutista päivitetty kello 10.19. Aikamuotoja muutettu ja uutiseen päivitetty tieto rajoituksen purusta.