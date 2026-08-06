Venäjän ohjukset eivät pysähdy lupauksilla. Ukrainan torjuntaohjusvarastot huutavat tyhjyyttään.

Ukrainan ohjustentorjunta on pahassa kriisissä. Venäjä teki keskiviikkona tuhoisia iskuja, joissa kuoli ainakin 17 ihmistä.

Brittilehti The Guardianin mukaan Venäjä iski Ukrainaan ainakin 115 droonilla, joista ukrainalaiset ampuivat alas 98. Sen sijaan Ukraina ei kyennyt ampumaan alas ainuttakaan Venäjän laukaisemista 24 ballistisesta ohjuksesta.

Ballististen ohjusten torjunnassa Ukraina on täysin riippuvainen länsimaiden aseavusta, erityisesti amerikkalaisesta Patriot-torjuntajärjestelmästä, jonka ohjuksista on huutava pula.

Iranin sota on vaikeuttanut Ukrainan tilannetta entisestään, sillä amerikkalaiset ja Yhdysvaltain Persianlahden alueen liittolaiset ovat käyttäneet suuret määrät Patriot-ohjuksia Iranin kostoiskujen torjumiseen.

Helpotusta luvataan, mutta milloin?

Naton pääsihteeri Mark Rutte on kertonut liittouman toimivan sen eteen, että Ukraina saisi kipeästi tarvitsemaansa torjuntakalustoa.

Rutte tapasi vastikään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

– On tärkeää päästä kaiken byrokratian läpi ja tehdä tarvittavat poliittiset päätökset. Joka päivä ukrainalaisten henget riippuvat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kumppaniemme päättäväisyydestä, Zelenskyi summasi tilannetta.