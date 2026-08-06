Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomariston puheenjohtaja Jukka Haapalainen saa tietää tulevan TTK-kauden tähtioppilaat samaan aikaan kuin muukin Suomen kansa.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan tähtikaarti julkaistaan torstaina 6. elokuuta. TTK-tuomariston puheenjohtaja Jukka Haapalainen vieraili Huomenta Suomessa ja paljasti, että edes tuomarit eivät saa tietää tähtioppilaita etukäteen. Tuomaristo näkee siis heidät ensimmäisen kerran pressitilaisuudessa, jossa kilpailijat julkistetaan koko Suomen kansalle.

– Olen tällä hetkellä aivan yhtä viisas kuin koko muukin Suomen kansa. Vaikka minun vaimoni Sirpa (Suutari-Jääskö) on tuotannossa show directorina töissä, pitää hänkin suunsa täysin supussa. Se on varmasti hyvin viisasta, niin meidän ei tarvitse yrittää pitää salaisuuksia. On niin paljon helpompaa sanoa kaikille, että ei ole mitään tietoa, Haapalainen naurahtaa.

Haapalainen odottaa innolla uusien kilpailijoiden tapaamista.

– Olen siis vähän jännittynyt, että ketä siellä on tällä kaudella mukana. Me kuitenkin tehdään yhdessä töitä sitten monta viikkoa, niin se on mahtavaa, jos siellä on hyvä jengi koossa, Haapalainen sanoo.

Katso videolta, mitä muuta Jukka Haapalaisen syksyyn!

Tulevan tuotantokauden tähtiparit julkaistaan 6. elokuuta pressitilaisuudessa. MTV Uutiset Live