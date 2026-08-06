Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että Veikkausliigan peräpäässä majailevan SJK:n tähtihyökkääjä Kasper Paananen siirtyy Ruotsin Allsvenskaniin lainasopimuksella, jossa on mukana osto-optio.

Paananen voitti viime kaudella Veikkausliigan maalipörssin 18 osumalla. Tällä kaudella maaleja on tullut neljä ja hän on SJK:n paras maalintekijä. Viime kaudella neljänneksi sijoittuneen SJK:n kausi on ollut vaikea. Se on sarjassa kolmanneksi viimeisenä ja taistelee säilymisestä.

Expressen kertoo, että Kalmarin odotetaan esittelevän pelaajan lähiaikoina, mikäli hän läpäisee lääkärintarkistuksen. Paananen palasi vuonna 2023 takaisin Suomeen vietettyään neljä kautta Bolognassa, jossa hän pelasi nuorisojoukkueessa.