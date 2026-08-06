Niko Saarinen Big Brotherissa nähtäisiin tulevalla kaudella räiskyviä persoonia, jotka haluavat julkisuutta.

Maanantaina 3. elokuuta julkistettiin suuri uutinen: Big Brother Suomi -ohjelma palaa syksyllä MTV:lle.

Yksi Suomen Big Brother -historian kiistatta tunnetuimpia osallistujia on Niko Saarinen. Hänet on nähty asukkaana BB:ssä kolme kertaa: ensimmäisen kerran vuonna 2008, toisen kerran vuonna 2010 ja kolmannen kerran Julkkis Big Brotherissa vuonna 2013.

Saarisella on takataskussaan muutama vinkki niille, jotka aikovat hakea asukkaiksi ohjelman uudelle kaudelle. Hän kuvailee Big Brotherin olevan ikään kuin leikki, jota osallistujan on leikittävä mukana.

– Jo hakuvaiheessa tehdään varmasti jotain tehtäviä, ja sinun pitää antaa itsestäsi 110 prosenttia ja olla täysillä messissä, hän sanoo.

Itsestä kannattaa Saarisen mukaan kertoa hakuvaiheessa jotain sellaista, joka varmasti erottaa hakijan muista. Kuluneet fraasit hän neuvoo heittämään romukoppaan.

– Välttää sellaisia, että "Olen tosi hauska" tai "Olen tosi persoonallinen". Kaikki ihmiset ovat persoonia ja kaikki BB-hakijat ovat varmasti myös ihan hauskoja. Koita löytää jokin juttu, jonka vuoksi olet ainutlaatuinen ja jota kukaan muu ei sano hakuvaiheessa. Kun sen hoksaa, pääsee varmaan jo aika pitkälle.

Saarinen alleviivaa myös, ettei hakuvaiheessa voi feikata, sillä katsojat kyllä huomaavat, jos osallistuja esittää olevansa jotain muuta kuin on.