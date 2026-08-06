Trumpin mukaan mitään ohjuspulaa ei ole.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa.
Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi Thaad-torjuntaohjuksistaan noin 80 prosenttia ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan.
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1:56Katso toinen elokuuta julkaistu uutisjuttumme: Trump sanoo peruneensa suunnitellut suuret iskut Iraniin.
Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia, ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa.