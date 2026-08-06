Opetuksesta ei ole tarkoitus säästää Vantaalla.
Helsingin Sanomien tietojen Vantaan kaupunki on aloittamassa isot muutosneuvottelut. Lehden mukaan säästötavoite on 15 miljoonaa euroa, ja henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan 200 henkilötyövuotta.
Opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei ole lehden tietojen mukaan tarkoitus vähentää. Alojen hallinnolliset tehtävät kuuluvat kuitenkin muutosneuvottelujen piiriin.
HS:n tietojen mukaan Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esitystä muutosneuvotteluista kokouksessaan maanantaina 10. elokuuta.