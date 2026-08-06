Euroopan säätilat näyttäisivät vaihtavan päikseen paikkaa syksyllä. Meteorologi katsoo ennusteissa myös pitkälle syksyyn.
Syyskuussa voidaan ehkä vielä nauttia kesäisistä päivistä, mikäli pitkän ajan ennuste toteutuu.
MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että ensin – eli elokuun aikana – voi olla tavanomaista viileämpää.
Syyskuussa Suomeen näyttäisi tulevan korkeapaine, ja Euroopan sää saattaa keikahtaa kesään verrattuna päinvastaiseen asentoon.
– Kesällä Länsi-Euroopassa oli pitkäkestoinen korkeapaine ja meillä jatkuvia matalapaineita, mutta nyt osat vaihtuvat päikseen, Mäntykannas kertoo.
– Tästä voi oikeasti muodostua aika hieno syksy, jos pitkäkestoinen korkeapaine tulee.
Lähipäivien sää alla olevalla videolla:
2:18Tuulenpuuskia ja sadetta luvassa.
Talvikin kolkuttelee
Syksy saattaa kuitenkin muuttua talveksi pikaisestikin.
– Käytännössä korkeapaine tietäisi syyskuun puolella vielä varsin kesäisiä päiviä. Mutta mitä pidemmälle syksyä mennään, voi talvi kuitenkin kolkutella melko aikaisin, Mäntykannas sanoo.