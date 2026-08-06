Määrärahoja on lisätty muun muasa eläkkeiden korkomenoihin.
Valtiovarainministeriö on julkaissut ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi kokonaisuudessaan.
Ministeriö kertoo tiedotteesaan ehdottavansa valtiovarainministeriön hallinnonalalle yhteensä 42,5 miljardia euroa. Se on 0,7 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa.
Ministeriön mukaan lisäys aiheutuu etenkin hyvinvointialueiden rahoituksen, eläkkeiden, verotukseen liittyvien korkomenojen sekä EU-jäsenmaksun kasvusta.
Budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa.
Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan.
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